Во втором матче Мемориала Лобановского "сине-желтые" уступили сверстникам из Узбекистана. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Первый тайм прошел при полном преимуществе узбекской молодежки, что вылилось, в итоге, в забитый гол перед перерывом – ошибка Муравского позволила Жалолиддинову вывести свою сборную вперед.

Ротань: Мне хочется провалиться сквозь землю

Начало второй сорокапятиминутки был за украинцами, однако соперник быстро выровнял ход игры и отличился во второй раз – нерасторопность наших игроков после подачи с углового позволила Норчаеву увеличить преимущество. Не помогло подопечным Ротаня даже численное преимущество, когда за вторую желтую карточку поле покинул Хамиджонов.

Как следствие, сборная Узбекистана U-21 набрала 6 очков в группе и стала официальным победителем Мемориала Лобановского. "Сине-желтые" заняли последнее место, не забив ни одного гола.

Узбекистан U-21 победил на Мемориале Лобановского, легко переиграв Украину – "сине-жёлтые" завершили турнир без голов