Сборная Украины U-21 провалила первый из двух матчей на Мемориале Лобановского, проиграв Азербайджану, но подопечные Руслана Ротаня все равно имели хорошие шансы взять турнир. У наших соперников было всего по три очка, поэтому украинцам было достаточно уверенно переиграть Узбекистан.

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Первым критерием в дальнейшем распределении мест выступала разница забитых и пропущенных мячей, а вторым – количество забитых. Таким образом, победа Украины U-21 с любым счётом, кроме 1:0, делала её обладателем главного приза соревнований. В случае же победы со счетом 1:0 все участники имели бы одинаковые показатели очков и мячей, поэтому в действие вступил бы показатель Fair Play – то есть, пришлось бы считать желтые и красные карточки по итогам всех матчей.

Руслан Ротань провёл масштабную ротацию состава. От основы, которую выпускали под Азербайджан U-21, остались только Сикан, Драмбаев, Бражко и Батагов – зато в основе вышли Вьюнник и Ванат, которые круто провели второй тайм предыдущего поединка. В центре обороны появились Снурницин и Муравский, слева доверились Алефиренко, а на воротах вышел Турбаевский.

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Украинцам необходимо было выиграть хотя бы со счетом 1:0, однако уже на 3-й минуте встречи сборная Узбекистана U-21 могла открывать счёт. Для этого гостям ничего не надо было делать – Драмбаев сам отправил мяч под дальнюю штангу наших ворот, отдав неосторожный пас голкиперу. Турбаевский спас сборную, но в последующие полчаса узбеки провели ещё пять голевых моментов!

Что хуже всего, Узбекистан постоянно добавлял в остроте. На 11-й минуте выстрел Холматова с дистанции пролетел выше ворот, на 18-й Рахмикулов пробил из-за пределов штрафной в руки голкиперу, а на 26-й Жалолиддинов с углового закрутил мяч в перекладину! Абдумажидов головой сыграл на добивании – впрочем, узбек с метра тоже попал в перекладину!

Ещё через две минуты Норчаев мог наказать за обрезку ударом метров с 20-ти, но мяч прошёл над каркасом! Кроме этих эпизодов, в нашей штрафной было неприятное падение Хамиджонова, которое арбитр Денис Шурман расценил как симуляцию – хотя Снурницин положил на него руку.

Украина за этот период имела только одно врывание Ваната на левый край штрафной с выстрелом мимо ближнего угла. Этот удар стал единственным для подопечных Руслана Ротаня в первом тайме, а вот Узбекистан не сбавлял обороты, всё агрессивнее накрывая "сине-жёлтых" высоким прессингом. Особенно под ним терялся Муравский, который постоянно допускал простые ошибки. На 38-й минуте Назарий позволил Хошимову переиграть себя на дриблинге и пробить над девяткой, а на 40-й защитник Мариуполя допустил катастрофический привоз – он стоял в своей штрафной и отпустил мяч, позволив Жалолиддинову обокрасть себя. Жасур воспользовался подарком. 0:1 ...

Уже в компенсированное время Украина могла и второй гол пропустить, однако красивый дальний удар Рахимкулова в девятку вытащил Турбаевский. В итоге, подопечные Руслана Ротаня пошли отдыхать при минимальном преимуществе узбеков в счёте. Статистика же была унизительной.

В раздевалке Руслан Ротань провёл целых четыре замены, вместо Драмбаева, Муравского, Алефиренко и Бражко выпустив Вивчаренко, Таловерова, Мудрыка и Ременяка. Через несколько минут после старта второго тайма он ещё и снял Сикана ради Кравчука. Эти замены принесли небольшое улучшение: Узбекистан присел на своей половине, забыв об контригре, а Украина провела несколько неплохих атак с передачами в штрафную – их разгонял Мудрик. Впрочем, общей динамики "сине-жёлтым" все равно не хватало.

Гости уже не 50-х минутах выровняли ход встречи, а после углового на 63-й они ещё и второй гол забили! Сам корнер успеха не принёс, но подача с правого фланга в атаке вторым темпом завершилась выносом Батагова прямо на ногу Норчаеву – Хуссейн с правого края штрафной сразу пробил под ближнюю штангу. 0:2! Этот гол оказался очень своевременным, ведь уже через четыре минуты Хамиджонов получил вторую жёлтую карточку, оставив Узбекистан в меньшинстве.

Узбекистан после этого окончательно сел на свою половину, отдав инициативу украинцам, однако наша сборная не могла придумать вообще ничего интересного. За 23 минуты после удаления Хамиджонова "сине-жёлтые" имели только угловой с замыканием Кравчука мимо ближнего угла, удар Супряги головой в небо и дальний выстрел Таловерова в том же направлении. Было также несколько неплохих кроссов, однако в целом узбеки держали нас на дистанции. В конце концов, отыграться Украина так и не смогла. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу гостей.

Таким образом, сборная Узбекистана U-21 набрала 6 очков в группе, став официальным победителем Турнира Лобановского. Подопечные Руслана Ротаня завершили на третьем месте (из трёх доступных), не забив ни одного гола за два матча.

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