"Анализ игры? Какой анализ? Мне хочется провалиться сквозь землю. Виноват однозначно только я. Обвинять кого-то другого не стоит. Наверное, настаивать на проведении турнира Лобановского, когда его хотели отменить, было моей ошибкой. Надеялся, на профессионализм ребят, но... Не вижу, что можно можно комментировать. Игры, как в первом, так и во втором тайме я не увидел. Не увидел даже никакого желания.

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Будут ли какие-то кадровые изменения до матчей отбора? Мы собираем игроков с мира по нитке. Собрали один состав, а потом резко началась эпидемия травм. За четыре дня до турнира все выставляют фотографии, как купаются и ныряют в море. Что здесь говорить? Кто виноват? Конечно я.

Какие планы на матч с Турцией? Будем стараться доносить до игроков свои идеи. Нужно все делать до конца. Будем готовиться, хотя эмоциональное состояние непростое. Нужно держать удар. Чувствую ли я давление болельщиков? Конечно. Я все прекрасно понимаю. Сразу сказал, что все вопросы к тренеру. Разносить игроков ни в коем случае не буду. Я их выбирал и вызывал. Для меня они останутся футболистами с качествами, которые я в них видел", – сказал Ротань в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, сборная Украины U-21 заняла на Мемориале Лобановского последнюю строчку, не забив ни одного гола.

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