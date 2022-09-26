Молодежная сборная Украины борется со словаками за право сыграть на чемпионате Европы. Какой прогноз букмекеров на игру подскажет Футбол 24.

Матч Украина U-21 – Словакия U-21 состоится во вторник, 27 сентября, в 18.30 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Смотреть матч в прямом эфире также можно будет на "Футбол 24" благодаря трансляции на Youtube-канале УАФ. Из-за российского вторжения в Украину молодежка вынуждена принимать соперника в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе.

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Украина U-21 – Словакия U-21: прогноз матча

Украина проиграла первый поединок, однако считается явным фаворитом ответного матча. Авторитетная контора William Hill на победу "сине-желтых" дает коэффициент 1.7. Победа словаков оценена в 4.2, а ничья – 3.25.

Специалисты Bwin немного меньше верят в команду Руслана Ротаня, выставив на успех Украины в основное время коэффициент 1.77. Триумф Словакии представлен 4, а ничья – 3.5.

В первой половине противостояния команды забили 5 голов, но матч в Польше все равно ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.83, а на соответствующий тотал меньше – 1.85.

Для выхода на чемпионат Европы украинская молодежка должна обыгрывать Словакию. Чтобы избежать экстратаймов, нужно побеждать с разницей в два и более голов.

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