Молодіжна збірна України змагається зі словаками за право зіграти на чемпіонаті Європи. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже Футбол 24.

Матч Україна U-21 – Словаччина U-21 відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 18:30 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Дивитися матч в прямому етері також можна буде на "Футбол 24" завдяки трансляції на Youtube-каналі УАФ. Через російське вторгнення в Україну молодіжка змушена приймати суперника в польському місті Бельсько-Бяла на Муніципальному стадіоні.

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Україна U-21 – Словаччина U-21: прогноз на матч

Україна програла перший поєдинок, однак вважається явним фаворитом матчу-відповіді. Авторитетна контора William Hill на перемогу "синьо-жовтих" дає коефіцієнт 1.7. Звитяга словаків оцінена в 4.2, а нічия – 3.25.

Фахівці Bwin трішки менше вірять у команду Руслана Ротаня, виставивши на успіх України в основний час коефіцієнт 1.77. Тріумф Словаччини презентований 4, а нічия – 3.5.

У першій половині протистояння команди забили 5 голів, але матч у Польщі все одно очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.83, а на відповідний тотал менше – за 1.85.

Для виходу на чемпіонат Європи українська молодіжка повинна обігрувати Словаччину. Щоб уникнути екстратаймів, потрібно перемагати з різницею у два і більше голів.

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