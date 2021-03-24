Команда Руслана Ротаня стартует на международном турнире Antalya Cup, который проходит в Турции. Прямую трансляцию поединка против Болгарии можно посмотреть на "Футбол 24" в этой новости.

Матч Украина U-21 – Болгария U-21 стартует в 16:00. Это первый поединок молодежной сборной на международном товарищеском турнире Antalya Cup, который пройдет с 24 по 29 марта. В 2019 году команда Ротаня стала победителем этих соревнований (в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса). Соответственно, "сине-желтые" попытаются защитить трофей.

Ротань объявил список игроков сборной Украины U-21 на международный турнир в Турции – Супряга получил новый шанс

Также в соревнованиях принимают участие сборные Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана. Каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Указанным турниром Украина U-21 начнет подготовку к матчам отбора Евро-2023, который для "сине-желтых" начнется 3 сентября выездным матчем против Сербии. Кроме балканцев, соперниками команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы станут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії

Украина U-21 – Болгария U-21: онлайн-видеотрансляция матча 24 03 2021