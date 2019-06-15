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Украина U-20 – Южная Корея U-20: корейский журналист назвал сильные стороны азиатской сборной

12:13 43 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20: корейский журналист назвал сильные стороны азиатской сборной
Южная Корея U-20 / AP Photo

Корейский журналист издание Goal Алекс Ким оценил молодежную сборную Южной Кореи накануне финала чемпионата мира-2019 против Украины.

 

"Эта команда обладает лучшей атакой в истории Кореи U-20. Хотя Джон У Ена и нет, мы имеем в составе Ли Кан Ина, многообещающего атакующего полузащитника, который играет в Европе.

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Есть еще несколько игроков атаки, которые уже вызывались в команду U-23 и находятся на карандаше у Паулу Бенту, тренера нашей национальной сборной. Это Ум Вон Сан, Чо Енг Вук, Чон Се Джин.

Тренер команды, Юн Чон Ен, сконцентрирован на организации в обороне, чтобы команда могла начинать атаки еще по защите. Они используют схемы 3-5-2 и 4-3-3, уделяя внимание быстрым переходам от атаки к обороне. Ключевым звеном, который связывает эти фазы, является хавбек австрийского Лиферинга Ким Чжун Мин", – поделился Алекс Ким в комментарии Football.ua.

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