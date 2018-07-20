Украина U-19 сыграла вничью с Англией во 2 туре Евро-2018

В матче 2 тура Евро-2018 U-19 сборная Украины разошлась миром с Англией.

Во втором туре Евро-2018 U-19 встречались Украина и Англия – лидеры группы B. В 1 туре подопечные Петракова одолели Францию, а Англия победила Турцию.

Счет в поединке уже в дебюте игры открыли англичане. После подачи с углового Кучерук неуверенно выбил мяч, который после удара в исполнении Таверниера оказался в воротах "сине-желтых".

Збірна України U-19 стартує на Євро-2018. Усе, що варто знати

Украинцы отыгрались ближе к завершению первого тайма. Супряга навязал борьбу Чалобе, оттеснил того корпусом и ударом с разворота отправил мяч в сетку ворот.

Во второй половине игры определенным преимуществом владели британцы, однако больше забитых мячей зрители не увидели. Обе команды после 2 туров набрали по 4 очка и продолжают лидировать в группе B. В 20:30 свой матч начнут Франция и Турция.

23 июля подопечные Петракова сыграют матч заключительного тура против Турции. В полуфинал выйдут две лучшие команды группы.

Евро-2018 U-19, 2 тур

Украина – Англия – 1:1

Голы: Таверниер, 8 – Супряга, 39