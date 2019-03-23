Украина U-19 проиграла Италии и потеряла шансы на выход в финальный турнир Евро-2019

В матче 2-го тура элит-раунда Евро-2019 U-19 сборная Украины уступила команде Италии и не сыграет в финальном раунде.

Евро-2019 U-19. Элитный раунд, группа 7

Италия U-19 -– Украина U-19 – 3:1

Голы: Сальседо, 38, Риккарди, 45+1, Беттелла, 90+5 – Цитаишвили, 37

Стартовый состав сборной Украины: Трубин, Холод, Муравский, Снурницын, Слива, Кащук, Белошевский, Крыськив, Цитаишвили, Сикан, Бондаренко.

В матче первого тура элит-раунда Евро-2019 U-19 сборная Украины упустила победу над Сербией, поэтому в противостоянии с Италией команду Сергея Нагорняка устраивала только победа, ведь только победитель группы попадет в финальный турнир, который пройдет в Армении 14-27 июля.

Счет открыли "сине-желтые" – на 37-й минуте Цитаишвили не реализовал пенальти, но был первым на добивании. Однако уже в следующей атаке Италия забила в ответ, а еще в первом тайме вышла вперед.

В конце матча в ворота Украины влетел еще один мяч. 3:1 – победа Италии, которая оставила сборную Украины с 1 очком на 3 месте в группе. У Сербии тоже 1 очко, у Бельгии и Италии – по 4. Таким образом Украина не сыграет в финальном раунде, ведь уже не сможет обойти сборную Италии даже по дополнительным показателям.

Заключительный матч Украина проведет 26 марта против Бельгии.