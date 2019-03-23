Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід у фінальний турнір Євро-2019

В матчі 2-го туру еліт-раунду Євро-2019 U-19 збірна України поступилась команді Італії та не зіграє у фінальному раунді.

Євро-2019 U-19. Еліт-раунд, група 7

Італія U-19 – Україна U-19 – 3:1

Голи: Сальседо, 38, Ріккарді, 45+1, Беттелла, 90+5 – Цітаішвілі, 37

Стартовий склад збірної України: Трубін, Холод, Муравський, Снурніцин, Слива, Кащук, Білошевський, Криськів, Цітаішвілі, Сікан, Бондаренко.

В матчі першого туру еліт-раунду Євро-2019 U-19 збірна України втратила перемогу над Сербією, тому у протистоянні з Італією команду Сергія Нагорняка влаштовувала лише перемога, адже тільки переможець групи потрапить до фінального турніру, який пройде у Вірменії 14-27 липня.

Рахунок відкрили "синьо-жовті" – на 37-й хвилині Цітаішвілі не реалізував пенальті, але був першим на добиванні. Проте вже в наступні атаці Італія забила у відповідь, а ще в першому таймі вийшла вперед.

Наприкінці матчу у ворота України влетів ще один м'яч. 3:1 – перемога Італії, яка залишила збірну України з 1 очком на 3 місці в групі. У Сербії теж 1 очко, у Бельгії та Італії – по 4. Таким чином Україна не зіграє у фінальному раунді, адже вже не зможе обійти збірну Італії навіть за додатковими показниками.

Заключний матч Україна проведе 26 березня проти Бельгії.