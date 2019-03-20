Украина U-19 в большинстве упустила победу над Сербией в стартовом матче элит-раунда Евро-2019

Юношеская сборная Украины не смогла победить Сербию в матче 1-го тура Евро-2019 U-19, выигрывая по ходу поединка со счетом 2:0.

Евро-2019 U-19. Элитный раунд, группа 7

Украина U-19 – Сербия U-19 – 2:2

Голы: Цитаишвили, 23, Cикан, 36 – Влахович, 45, 77 (пен)

Удаление: Белич, 74 (Сербия)

Стартовый состав сборной Украины: Трубин, Агапов, Муравский, Снурницын, Слива, Кащук, Белошевский, Крыськив, Цитаишвили, Сикан, Бондаренко.

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В первом матче элит-раунда Евро-2019 U-19, который проходил в Италии, подопечные Сергея Нагорняка противостояли сборной Сербии. "Сине-желтые" в первом тайме повели со счетом 2:0, голами отметились Георгий Цитаишвили и Даниил Сикан. Еще до перерыва сербы усилиями Влаховича сократили разрыв в счете, а во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Белича.

Несмотря на игру в большинстве, украинцы не удержали победу – Влахович с пенальти оформил дубль и установил финальный счет. Таким образом обе команды набрали по одному очку.

Сегодня в 16:00 пройдет другой матч группы – Италия примет Бельгию. Следующий матч Украина U-19 сыграет 23 марта против Италии, а 26 марта – против Бельгии.

В финальный турнир, который состоится в Армении 14-27 июля, попадет только победитель группы.