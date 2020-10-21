Исполнительный комитет УЕФА по итогам очередного заседания принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет.

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Причина такого решения – нестабильная эпидемиологическая ситуация в Европе и проблемы транспортного сообщения, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в элит-раунде отбора Евро-2020 должна была сыграть и сборная Украины U-19. Соперниками подопечных Олега Кузнецова должны были стать сборные Дании, Латвии и Англии. Поединки элит-раунда ранее были перенесены на ноябрь текущего года, а финальный турнир должен был состояться в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Поскольку вышеупомянутый чемпионат Европы был также и квалификацией к чемпионату мира U-20, который пройдет в мае 2021 г., было решено, что пять европейских путевок достанутся сборным, которые занимают первые пять мест в рейтинге этой возрастной категории. Таким образом, на ЧМ до 20-ти лет Европу будут представлять Англия, Франция, Италия, Нидерланды и Португалия.

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