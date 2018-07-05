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Украина U-19 начала подготовку к Евро-2018

15:02 47 Читати українською
Украина U-19 начала подготовку к Евро-2018
Украина U-19 / официальная страница сборной Украины в Facebook

Сборная Украины возрастом игроков до 19 лет начала тренировочный сбор перед стартом чемпионата Европы.

Украина U-19 начала процесс подготовки к Евро-2018, сообщает официальный сайт ФФУ.

"Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и еще 5 клубов", – Рафаилов рассказал, какие клубы интересовались Луниным

На тренировочные сборы в Киев прибыли 23 игрока, фамилии которых тренерский штаб объявил заранее. Главная звезда команды – вратарь мадридского Реала Андрей Лунин. Еще один легионер – хавбек испанского Алавеса Алексей Хахлёв. Остальные игроки представляют украинские клубы: 6 – Шахтер, 5 – Динамо, 3 – Днепр-1.

Уже 7 июля сборная Украины U-19 сыграет два спарринга против Колоса из Ковалёвки, а 8 июля отправится в Финляндию. Именно в этой скандинавской стране пройдет финальный турнир чемпионата Европы. Подопечные Александра Петракова на групповом этапе сыграют против Франции (17 июля), Англии (20 июля) и Турции (23 июля).

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