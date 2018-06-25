Евро-2018 U-19: Лунин и еще 22 игрока попали в список сборной Украины

Наставник сборной Украины U-19 Александр Петраков назвал список из 23 игроков, вызванных на сбор для подготовки к Евро-2018.
К Евро-2018 U-19 будут готовиться 23 игрока. Наибольшее представительство у Шахтера (6 игроков), информирует официальный сайт ФФУ.
Сборная Украины U-19 узнала соперников на Евро-2018
Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунин, Владислав Кучерук, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Денис Попов, Игорь Снурницин, Олег Веремеенко, Дмитрий Семенов, Александр Сафронов.
Полузащитники: Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Максим Чех, Кирилл Дрышлюк, Николай Мусолитин, Александр Беляев.
Нападающие: Георгий Цитаишвили, Андрей Кулаков, Алексей Кащук, Андрей Ременюк, Владислав Супряга.
Подготовку к турниру Украина начнет 5 июля. Евро-2018 U-19 пройдет в Финляндии с 16 по 29 июля.
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