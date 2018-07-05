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Україна U-19 розпочала підготовку до Євро-2018

15:02 165 Читать на русском
Україна U-19 розпочала підготовку до Євро-2018
Україна U-19 / офіційна сторінка збірної України в Facebook

Збірна України віком гравців до 19 років розпочала тренувальний збір перед стартом чемпіонату Європи.

Україна U-19 розпочала процес підготовки до Євро-2018, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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На тренувальні збори до Києва прибули 23 гравці, прізвища яких тренерський штаб оголосив раніше. Головна зірка команди – воротар мадридського Реала Андрій Лунін. Ще один легіонер – хавбек іспанського Алавеса Олексій Хахльов. Решта гравців представляють українські клуби: 6 – Шахтар, 5 – Динамо, 3 – Дніпро-1.

Вже 7 липня збірна України U-19 зіграє два спаринги проти Колоса з Ковалівки, а 8 липня вирушить до Фінляндії. Саме в цій скандинавській країні пройде фінальний турнір чемпіонату Європи. Підопічні Олександра Петракова на груповому етапі зіграють проти Франції (17 липня), Англії (20 липня) та Туреччини (23 липня).

Теги
Чемпіонат Європи U-19 Україна U-19 Україна U-19 Збірна України
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