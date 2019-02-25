Украина U-17 сыграла в результативную ничью с ровесниками из Израиля

Юношеская сборная Украины, составленная из игроков 2002 года рождения, провела спарринг со сборной Израиля U-17.

Израиль U-17 – Украина U-17 – 2:2

Голы украинцев: Ванат, 63 (пенальти), Кобак, 80

Состав сборной Украины U-17: Нещерет, Эмере (Якубив, 75), Скорко (Даниловский, 75), Забарний (Эгбуджуо, 75), Вивчаренко, Близниченко (Слюсар, 65), Исадченко (Батагов, 45), Бражко (Абдуллаев, 65), Кулаковский (Гончарук, 65), Кобак, Ванат (Рубчинский, 65)

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Команда под руководством Владимира Езерского пропустила уже на 11-й минуте, но юный нападающий Динамо Владислав Ванат на 63-й минуте реализовал одиннадцатиметровый. Через 18 минут ближневосточная сборная вновь вышла вперед, но атакующий хавбек Шахтера Эдвард Кобак снова восстановил равновесие на 80-й минуте.

Напомним, что в марте сборная Украины U-17 примет участие в элит-раунде чемпионата Европы, где их соперниками станут сборные Испании, Косово и Греции. Если украинцы пройдут отбор, то сыграют на Евро-2019 в Ирландии в мае.