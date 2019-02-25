toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Украина U-17 сыграла в результативную ничью с ровесниками из Израиля

20:59 27 Читати українською
Украина U-17 сыграла в результативную ничью с ровесниками из Израиля
Сборная Украины U-17 / фото П. Кубанова

Юношеская сборная Украины, составленная из игроков 2002 года рождения, провела спарринг со сборной Израиля U-17.

Израиль U-17 – Украина U-17 – 2:2

Голы украинцев: Ванат, 63 (пенальти), Кобак, 80

Состав сборной Украины U-17: Нещерет, Эмере (Якубив, 75), Скорко (Даниловский, 75), Забарний (Эгбуджуо, 75), Вивчаренко, Близниченко (Слюсар, 65), Исадченко (Батагов, 45), Бражко (Абдуллаев, 65), Кулаковский (Гончарук, 65), Кобак, Ванат (Рубчинский, 65)

Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2019 U-20

Команда под руководством Владимира Езерского пропустила уже на 11-й минуте, но юный нападающий Динамо Владислав Ванат на 63-й минуте реализовал одиннадцатиметровый. Через 18 минут ближневосточная сборная вновь вышла вперед, но атакующий хавбек Шахтера Эдвард Кобак снова восстановил равновесие на 80-й минуте.

Напомним, что в марте сборная Украины U-17 примет участие в элит-раунде чемпионата Европы, где их соперниками станут сборные Испании, Косово и Греции. Если украинцы пройдут отбор, то сыграют на Евро-2019 в Ирландии в мае.

Теги
Сборная Украины Украина U-17 Украина U-17 Израиль U-17 Израиль U-17
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
28
мин
Жирона
22:00
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук