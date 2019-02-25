Україна U-17 зіграла в результативну нічию із ровесниками з Ізраїлю

Юнацька збірна України, складена з гравців 2002 року народження, провела спаринг із збірною Ізраїлю U-17.

Ізраїль U-17 – Україна U-17 – 2:2

Голи українців: Ванат, 63 (пенальті), Кобак, 80

Склад збірної України U-17: Нещерет, Емере (Якубів, 75), Скорко (Даниловський, 75), Забарний (Егбуджуо, 75), Вівчаренко, Блізніченко (Слюсар, 65), Ісадченко (Батагов, 45), Бражко (Абдуллаєв, 65), Кулаковський (Гончарук, 65), Кобак, Ванат (Рубчинський, 65)

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Команда під керівництвом Володимира Єзерського пропустила вже на 11-й хвилині, але юний нападник Динамо Владислав Ванат на 63-й хвилині реалізував одинадцятиметровий. Через 18 хвилин близькосхідна збірна знову вийшла вперед, але атакувальний хавбек Шахтаря Едвард Кобак знову відновив рівновагу на 80-й хвилині.

Нагадаємо, що в березні збірна України U-17 візьме участь в еліт-раунді чемпіонату Європи, де їхніми суперниками cтануть збірні Іспанії, Косова та Греції. Якщо українці пройдуть відбір, то зіграють на Євро-2019 в Ірландії у травні.