Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2019 U-20

В польской Гдыне завершилась жеребьевка чемпионата мира-2019 среди команд U-20. Украина сыграет с Катаром, США и Нигерией.

Сборная Украины узнала своих соперников на чемпионате мира-2019 среди команд U-20. Подопечные Александра Петракова попали в квартет D, где их соперниками будут команды США, Нигерии и Катара, информирует официальный сайт ФФУ.

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Перед жеребьевкой "сине-желтые" попали в третью корзину посева. При формировании групп учитывался географический принцип, то есть в каждый квартет попал только один представитель каждой из конфедераций.

К слову, украинские юноши квалифицировались на Мундиаль благодаря Евро-2018 U-19. Тогда подопечные Александра Петракова дошли до полуфинала, где проиграли Португалии.

Чемпионат мира-2019 U-20 пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести группах: по две лучшие сборные из каждого квартета, а также четыре команды из шести, занявшие третьи места, выйдут в 1/8 финала. Далее формат турнира предполагает привычную схему: четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Календарь матчей сборной Украины на ЧМ-2019 U-20:

24 мая. Украина – США (Бельско-Бяла).

24 мая. Катар – Нигерия (Тыхы).

27 мая. Катар – Украина (Тыхы).

27 мая. США – Нигерия (Бельско-Бяла).

30 мая. Нигерия – Украина (Бельско-Бяла).

30 мая. США – Катар (Тыхы).