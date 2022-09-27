Первый тайм откровенно не удался сборной Украины. Из реальных моментов у подопечных Ротаня был удар Вьюнника на экваторе первой сорокапятиминутки в дальний угол – не хватило считанных сантиметров и выход Сикана на последней минуте, когда кипер словаков буквально снял мяч с ноги.

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После перерыва украинцы заиграли острее и, главное, результативнее. На 48-й минуте Судаков забросил мяч в штрафную на Сыча на дальнюю штангу, а тот отдал в центр на свободного Сикана, который замкнул в пустые ворота.

Вскоре Сыч с правого фланга головой сбросил сферу на Драмбаева, Александр пробил, но кипер словенцев в падении пальцами задел сферу. Круглый отскочил к Сикану и Даниил записал в свой актив дубль. А на 66-й минуте форвард Шахтера оформил хет-трик – снова ударом в пустые ворота. Украинцы могли забивать еще, однако могли и пропустить – Трубин в нескольких эпизодах откровенно спас свою команду.

Победа позволила нашей молодежке впервые за 12 лет пробиться на чемпионат Европы, который летом 2023 года пройдет на полях Грузии и Румынии.

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