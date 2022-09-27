"Первый тайм у нас немного не удался, но во второй половине матча мы сменили тактику. Сказался переход с искусственного газона не последнего поколения. Во втором тайме мы переиграли Словакию тактически и физически.

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Спасибо сопернику, он тоже достойно выглядел. Словакия тоже заслуживала выхода в финальную стадию турнира, но побеждает всегда сильнейший. Поэтому я поздравляю нас, поздравляю Украину. Эту победу хотели бы посвятить нашим воинам ВСУ. Сказали об этом ребятам на предматчевой установке, они все понимали.

Погода повлияла на игру, тем более на нашу. Мы всегда делаем ставку на контроль мяча, поэтому нам необходимо хорошее состояние поля, но сегодня оно было не лучшего качества. Мяч прыгал, а поле было вязким. Такой газон помешал нам держать мяч с первых минут. Но мы перестроились по ходу матча. Следует отметить характер ребят и их желание победить и выйти на Евро. Это наш главный козырь", – сказал Ротань в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, молодежная сборная Украины после поражения в первом матче (2:3) взяла реванш у Словакии (3:0) и впервые за 12 лет пробилась на чемпионат Европы.

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