В рамках ответного матча плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2023 молодежная сборная Украины уверенно разбила сверстников из Словакии, прорвавшись на третий в истории U-21 международный турнир. Отчет читайте на "Футбол 24".

Молодежная сборная Украины всего два раза квалифицировалась на международные турниры – в 2006 году "сине-желтые" получили серебро Евро, а в 2011-м они завершили чемпионат Европы на 4-й позиции в группе. С тех пор наша U-21 ничего не добилась, однако команда Руслана Ротаня могла написать новую страницу в истории. Для прохода на Евро-2023 надо было пройти Словакию U-21.

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Первый матч завершился неожиданным поражением со счетом 2:3. В Жилине украинцы поразили невыразительной работой в обороне и проблемой с продвижением мяча в штрафную, однако проблемы не были критическими. Руслан Ротань сделал выводы: Сироту перевели на позицию левого центрбека, вместо Батагова вышел Таловеров, а в атаке вместо Ваната вышел Сикан. Кроме того, дисквалифицированного Вивчаренко заменил Драмбаев.

Первый тайм поединка со словаками насторожил. Украина U-21 владела мячом 54% игрового времени, но большого количества проникающих передач в зону 20 метров от ворот не хватало. Моментов почти не возникало – до перерыва вспоминается только классная комбинации с выводом Сыча один на один (Сикан ассистировал) и прострел Сыча, который не успел замкнуть Сикан.

Словакия не превосходила "сине-желтых" в активности, но преобладала в остроте. В частности, уже на 9-й минуте Капралик ворвался на край штрафной и выкатил пас в центр на Суслова, а тот качнул Сыча и пробил в Трубина. В первом тайме Суслов имел еще два неплохих удара в разные углы с пределов штрафной, однако Трубин действовал надежно. В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Такой футбол не принес бы Украине путевку на чемпионат Европы. В глаза бросалась низкая эффективность Михайленко в пасовой игре, а также определенная несогласованность в позиционном наступлении. Руслан Ротань решил не тормозить с заменами – в раздевалке он снял с игры Михайленко и Вьюнника, выпустив Бражко и Назаренко.

Сразу с возобновлением игры сборная Украины открыла счет! Судаков выхватил своевременный перевод в штрафную на Сыча, Алексей сбросил мяч Сикану, а Даниил расстрелял пустые ворота – 1:0! Еще через три минуты Бражко неплохо пробил с дистанции мимо левой штанги, а на 54-й минуте наша молодежка забила во второй раз! Снова отлично сыграли Сыч и Сикан: Алексей шикарно навесил на голову Драмбаеву, его удар парировал голкипер, а Даниил тут же добил – 2:0!

По сумме двух матчей "сине-желтые" вырвались вперед. Ярослав Кентош попытался ответить на этот шокирующий старт своими заменами, выпустив Голяна и Мисловича вместо Кадака и Лавринчика, но это никак не помогало. Украина ничего не позволяла сопернику, а на 66-й минуте еще и устроила разгром – это Крыськив отобрал мяч на левом фланге и выполнил рывок в штрафную, завершив его передачей под удар Сикану в пустые. 3:0!

В последние 20 минут Словакия пошла вперед, создав несколько неприятных ситуаций у наших ворот. К счастью, реализовать свои возможности "соколам" не удалось. Выстрел Датко с края штрафной в ближний угол парировал Трубин, Суслов с пределов штрафной бил во внешнюю сторону сетки, а со стандарта он же попал в штангу. Уже перед финальным свистком Трубин вытащил мощный удар метров с 20-ти под перекладину.

Подопечные Руслана Ротаня несколько раз огрызнулись контратаками, но добить соперника четвертым голом наши игроки не смогли. Впрочем, это и не требовалось – финальный свисток зафиксировал разгромную победу Украины U-21 со счетом 3:0. Наша молодежка в третий раз в истории сыграет на чемпионате Европы!

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