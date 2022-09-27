Перший тайм відверто невдався збірній України. З реальних моментів у підопічних Ротаня був удар В'юнника на екваторі першої сорокап'ятихвилинки у дальній кут – не вистачило лічених сантиметрів і вихід Сікана на останній хвилині, коли кіпер словаків буквально зняв м'яч з ноги.

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По перерві українці заграли гостріше і, головне, результативніше. На 48-й хвилині Судаков закинув м'яч у штрафний майданчик на Сича на дальню штангу, а той віддав у центр на вільного Сікана, який замкнув у порожні ворота.

За трохи Сич з правого флангу головою скинув сферу на Драмбаєва, Олександр пробив, але кіпер словенців у падінні пальцями зачепив сферу. Круглий відскочив до Сікана і Данило записав до свого активу дубль. А на 66-й хвилині форвард Шахтаря оформив хет-трик – знову ударом у порожні ворота. Українці могли забивати ще, однак могли і пропустити – Трубін у декількох епізодах відверто врятував свою команду.

Перемога дозволила нашій молодіжці вперше за 12 років пробитись на чемпіонат Європи, який влітку 2023 року пройде на полях Грузії та Румунії.

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