Сборная Украины U-21 давно провалила квалификацию к Евро-2021, поэтому в последнем туре отбора Руслан Ротань мог экспериментировать с составом. Этому также способствовал вспышка коронавируса, из-за который в самоизоляцию отправились Сирота, Милованов и Семилет. Кроме того, в националку забрали Судакова, Булецу и Назаренко, поэтому на матч против Северной Ирландии тренерский штаб бросил в основу 16-летнего дебютанта – днепровца Ярмолюка. В целом, в распоряжении тренерского штаба осталось три вратаря и 16 полевых игроков.

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Ковалёвка встретила команды снегопадом, к которому команды привыкали добрых 20 минут. Особенно страдали ирландцы, которые откровенно мёрзли и скользили по полю, однако короткий пас украинцев в таких условиях тоже был ни к чему. В этот период не возникло ни одного момента, кроме падения Бенсела-Макнолти на правом краю штрафной – защитники взяли его в коробочку, но арбитр проигнорировал эпизод. Стоит также отметить, что гости очень качественно прессинговали, подолгу не выпуская нас за центр поля, но у обоих ворот стоял штиль.

Веселее стало во второй половине первого тайма. На 21-й минуте украинцы упустили первую возможность отрыть счёт: Кухаревич ворвался на левый край штрафной и пробил в соперника (отметим подачу Якимца), заработал угловой, а затем замкнул подачу с него ударом головой – защитник заблокировал мяч перед воротами, а добивание Снурницына с линии штрафной прошло мимо ворот. На 24-й Кухаревич во второй раз приблизился к голу, выстрелив метров с 22-х в правый угол, но Уэббер парировал.

Впрочем, на этом острота у чужих ворот завершилась, хотя игра до самого перерыва проходила на встречных курсах. У гостей ничего не получалось, на на 42-й минуте Северная Ирландия могла выйти вперёд: Кухаревич вынес подачу гостей с углового на линию штрафной, а Бенсал-МакНалти оттуда пробил с лету – Трубин парировал перед собой! Лэйвери пытался сыграть на добивании, но его удар с минимального расстояния оказался слишком слабым! Трубин поймал мяч. В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло.

На старте второго тайма Северная Ирландия прижала Украину. Уже на 49-й минуте подопечные Эндрю Кросби заставили нервничать Трубина – это Лэйвери так подал с правого фланга, что попал в нашу дальнюю штангу. На 52-й минуте на левый край штрафной вследствие обыгрыша с О'Нилом ворвался Бенсал-МакНалти, однако его дальнейший удар накрыли. После этого произошёл навес с углового и куча-мала у ворот украинцев, но Трубин сумел найти в ней мяч. Кроме этих моментов, островитяне провели несколько атак без завершения и вновь продемонстрировали качественный прессинг.

Впрочем, постепенно Украина выровняла ход встречи. На 57-й минуте команда Руслана Ротаня создала свой первый опасный момент после перерыва: Дубинчак замкнул подачу Вантуха ударом щёчкой с правого края штрафной – Уэббер парировал! После этого в течение десяти минут продолжалось затишье, которое на 67-й минуте прервал классный выстрел Дубинчака с правой половины штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой, но благодаря небольшому рикошету удалось заработать угловой – подачу с него и замкнул Бабогло, пробив головой в дальний угол. 1:0!

Не успели ирландцы прийти в себя, как получили второй гол. Получилось очень красиво: Кухаревич зацепился за сложный мяч на трети поля гостей, отдал пас на левый фланг, а Стецьков исполнил точную подачу на правый край штрафной – Исаенко оттуда пробил в дальний угол. Ещё через семь минут дело дошло и до разгрома: Вантух пошёл на перехват неудачного паса ирландцев, заставив Уэббера выходить из ворот, а тот выбил мяч из-под ног Романа точно на Кухаревича – Николай обработал отскок и пробил в пустые ворота с дистанции. 3:0! На 77-й же минуте один на один вылетал Дубинчак, но на этот раз выход Уэббера оказался удачным.

Северная Ирландия так и не смогла оправиться после такого провала. Украинцы же некоторое время атаковали, пытаясь забить четвёртый мяч, но постепенно игра выровнялась. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "сине-жёлтых" со счетом 3:0. Таким образом, подопечные Руслана Ротаня завершили отбор к Евро-2021 на третьем месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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