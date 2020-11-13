Молодежка Украины уже потеряла шансы на Евро-2021, поэтому матч против Мальты имел статус полуконтрольного. Год назад в родных стенах "желто-синие" громили островитян со счетом 4:0, а в целом наш соперник проиграл семь из восьми матчей в группе – можно было бы забрасывать такого карлика шапками, но опыт поражения ирландцам не позволял фанатам расслабиться. Впрочем, Руслан Ротань сразу предупредил, что мальтийцы старше, а для его подопечных результат не на первом месте. В подтверждение экспериментальности поединка главный тренер выпустил в основу дебютантов – Кухаревича, Бражка и Судакова.

Кадровые решения сработали уже на 4-й минуте, когда Судакову удался шикарный разрезной пас на ход Дубинчаку левым флангом. Владислав свою очередь, прострелил в штрафную, а Кухаревич замкнул – 0:1! Ещё через пять минут Дубинчак падал в штрафной и требовал пенальти, однако подкат мальтийского защитника был чистым (но он всё равно получил предупреждение). Казалось, процесс разгрома уже запущен.

Впрочем, в последующие 20 минут на поле не возникло ни одного момента. Украина просто контролировала мяч, но возле штрафной хозяев было тихо и сухо. Мальтийцы отвечали взаимностью, а на 32-й минуте ещё и подарили максимально смешной гол: защитник Пулис решил отдать пас назад, но выкатил мяч точно в ноги Кухаревичу в зону перед воротами – Николаю оставалось только пробить мимо вратаря. 0:2. Это был последний удар сборной Украины U-21 в первом тайме.

Мальтийцы огрызнулись двумя выстрелами. Удар Фриггьери из центра поля на 36-й минуте не был опасным, а вот на 38-й Бусуттил спокойно сместился с правого фланга на линию штрафной и зарядил в дальнюю девятку – гостей спасла перекладина! Один раз мог привезти и Трубин, у которого едва не отобрали мяч в штрафной, но всё обошлось. В конце концов, на перерыв команды ушли преимущества сборной Украины в два гола.

Уже на второй минуте второго тайма случилось то, что должно было случиться. Аттар в центре поля выбил мяч из-под ног Судакова, тот отскочил к центрбекам, но Элуни сделал рывок и отобрал сферу – дальше произошел выход один на один. 1:2. Казалось бы, сейчас Украина должна разозлиться и пойти громить карлика, но Мальта в последующие 15 минут даже превосходила в активности, зарабатывая штрафные и исполняя регулярные кроссы. Благо, Трубин играл надежно.

Гости впервые огрызнулись аж на 62-й минуте, когда Судаков пробил с линии штрафной – голкипер парировал перед собой, однако Назаренко не успел сыграть на добивании. Руслан Ротань после этого решил снять с игры обоих, бросив в бой Кравчука и Милованова, а также освежил атаку, вместо Кухаревича выпустив Исаенко. Впрочем, ни одного момента до 78-й минуты Украина не создала. И это при владении у 58% игрового времени. Мальта держалась довольно уверенно.

Класс украинцев стал ощущаться уже в конце встречи. Первым звоночком стал угловой, подачу с которого ударом головой в дальний угол замкнул Бабогло. Мяч пролетел в сантиметрах от каркаса ворот, а уже на 79-й минуте "желто-синие" забили – Вантух прострелил с левого фланга, Кравчук пропустил на Милованова, а Богдан коленом направил сферу в дальнюю девятку. На 86-й же подопечные Руслана Ротаня могли добить Мальту, однако Исаенко, который заработал пенальти пробил с "точки" прямо по центру – голкипер парировал.

Впрочем, от четвёртого гола хозяев это не спасло: в компенсированное время Шевцов воспользовался ошибкой вратаря, обворовав его на фланге и оттуда попав в пустые ворота – 1:4. Это был последний гол во встрече.

В турнирном плане победа уже ничего не значит, но стоит зафиксировать – "желто-синие" находятся на третьей позиции с 13 очками в активе, а мальтийцы идут последними в одним зачетным баллом.