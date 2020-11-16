Пандемия COVID-19 продолжает вносить коррективы в подготовку не только национальной команды Украины, но и молодежной сборной.

Три игрока сборной Украины U-21 сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт УАФ.

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Болезнью заразились центрбек Динамо Александр Сирота, защитник хихонского Спортинга Богдан Милованов и полузащитник Ворсклы Даниил Семилет. Наставник "молодежки" Руслан Ротань довызвал в команду трех исполнителей: "динамовцев" Богдана Билошевского и Николая Михайленко, а также полузащитника Олимпика Андрея Кравчука. Теперь в распоряжении тренерского штаба "сине-желтых" 19 игроков – три вратаря и 16 полевых исполнителей.

Напомним, что сборная Украины U-21 во вторник, 17 ноября, проведет последний матч квалификации к Евро-2021. Соперником команды Ротаня станут сверстники из Северной Ирландии.

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