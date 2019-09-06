Украина U-21 – Финляндия U-21 – 0:2 – видео голов и обзор матча

Украина U-21 уступила Финляндии U-21. Смотрите видео голов и обзор матча Украина U-21 – Финляндия U-21.

Руслан Ротань провел свой первый официальный матч в статусе главного тренера молодежной сборной Украины. "Сине-желтые" в Запорожье с чемпионами мира U-20 в составе принимали скромную сборную Финляндии.

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Уже с начала встречи хозяева перехватили инициативу и Топалов едва не открыл счет, пробив головой рядом с воротами. Но чуть позже скандинавы вырвались в атаку, и после сейва Билыка Кельман удачно сыграл на добивании.

Украинцы увеличили давление на ворота соперника, но блестящую игру демонстрировал голкипер гостей Вилли Яаскелайнен – ​​сын легендарного Юси Яаскелайнена. А под конец встречи арбитр назначил спорный пенальти в ворота Билыка, который реализовал Валакари и поставил точку в матче.