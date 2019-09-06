Україна U21 – Фінляндія U21 – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Україна U-21 поступилась Фінляндії U-21. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 – Фінляндія U-21.

Руслан Ротань провів свій перший офіційний матч у статусі головного тренера молодіжної збірної України. "Синьо-жовті" у Запоріжжі з чемпіонами світу U-20 у складі приймали скромну збірну Фінляндії.

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Вже з початку зустрічі господарі перехопили ініціативу і Топалов ледь не відкрив рахунок, пробивши головою поруч із воротами. Але трохи пізніше скандинави вирвались в атаку, і після сейву Білика Кельман вдало зіграв на добиванні.

Українці збільшили тиск на ворота суперника, але блискучу гру демонстрував голкіпер гостей Віллі Яаскелайнен – син легендарного Юсі Яаскелайнена. А під кінець зустрічі арбітр призначив спірний пенальті у ворота Білика, який реалізував Валакарі і поставив крапку в матчі.