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Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3 – видео голов и обзор матча

21:30 44 Читати українською
Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3 – видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины уступила своим сверстникам из Дании в матче 4 тура квалификации на Евро-2021 U-21. Смотрите видео голов и обзор встречи на сайте "Футбол 24".

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

Начало игры выдалось для подопечных Руслана Ротаня крайне тяжелым – на 5-й минуте Бондарь выкатил передачу точно в ноги Бруну-Якобу Ларсену, который тут же отдал пас на Ольсена – 0:1. Паника в порядках "сине-желтых" продолжилась и датчане удвоили свое преимущество. На 25-й минуте Ларсен выиграл подбор после подачи с углового, а затем выполнил скидку под удар Ольсену – Андреас же мощным выстрелом в касание метров с 25-ти отправил мяч под левую стойку.

Украина U-21 в тяжелом матче проиграла Дании U-21 – "желто-синие" едва не отыгрались после трех пропущенных голов

Ольсен решил не останавливаться и уже после перерыва оформил хет-трик. Впрочем, разгромный счет продержался недолго – Назарий Русин отыграл один мяч. Через девять минут арбитр назначил пенальти в ворота гостей и удалил их игрока. Циташвили добил мяч после неудачного удара Шапаренко с "точки", однако на большее украинцев не хватило – 2:3.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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