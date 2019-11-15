Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3 – видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины уступила своим сверстникам из Дании в матче 4 тура квалификации на Евро-2021 U-21. Смотрите видео голов и обзор встречи на сайте "Футбол 24".

Начало игры выдалось для подопечных Руслана Ротаня крайне тяжелым – на 5-й минуте Бондарь выкатил передачу точно в ноги Бруну-Якобу Ларсену, который тут же отдал пас на Ольсена – 0:1. Паника в порядках "сине-желтых" продолжилась и датчане удвоили свое преимущество. На 25-й минуте Ларсен выиграл подбор после подачи с углового, а затем выполнил скидку под удар Ольсену – Андреас же мощным выстрелом в касание метров с 25-ти отправил мяч под левую стойку.

Украина U-21 в тяжелом матче проиграла Дании U-21 – "желто-синие" едва не отыгрались после трех пропущенных голов

Ольсен решил не останавливаться и уже после перерыва оформил хет-трик. Впрочем, разгромный счет продержался недолго – Назарий Русин отыграл один мяч. Через девять минут арбитр назначил пенальти в ворота гостей и удалил их игрока. Циташвили добил мяч после неудачного удара Шапаренко с "точки", однако на большее украинцев не хватило – 2:3.

