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Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана Ротаня

21:06 135 Читати українською
Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана Ротаня
Руслан Ротань / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение от Дании (2:3) в матче отбора молодежного Евро-2021.

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

"Все произошло не так, как мы хотели. Наделали индивидуальных ошибок на несколько матчей вперед. Трудно после 0:2 вернуться в игру, но хочу поблагодарить ребят за их характер. Мы могли даже победить, поскольку я считаю, что арбитр должен был назначить второй пенальти . Игрой я недоволен, но результат мог быть лучше. Спасибо болельщикам и Львову за теплый прием и атмосферу. Это очень приятно для молодых футболистов. Простите, что не смогли порадовать результатом, но думаю, что со временем мы будем все лучше и лучше.

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Игра в 3 защитника в конце матча? Дания сделала замены и начала играть в 5 или даже 6 защитников. Мы пытались доставлять мяч через фланги в штрафную. Не получилось, но в последние минуты мы имели несколько моментов. Никто не делает трагедии из поражения. Мы сконцентрированы на своей игре. Уверен, что команда на правильном пути и в следующем году будет сильнее.

Цитаишвили? Согласен, что он заслуживает больше игрового времени, но у нас большая конкуренция. Есть Богдан Леднев, который играет в УПЛ и это является преимуществом для него. Тем более, ему сегодня было трудно, потому что, по сути, мы начали матч с 0:2. Всей команде в первом тайме было тяжело. Что изменилось после перерыва? Попросили ребят успокоиться и перестать делать эти детские ошибки. Мы просим играть быстрее, а не разворачиваться с мячом. В первом тайме это не получилось – было много обыгрышей в центре поля и немало ошибок при передачах. Ольсен? Думаю, вы знаете, сколько он стоит. Это индивидуально сильный игрок. Уверен, что наши звездочки тоже вырастут в сильных футболистов. Для этого мы здесь и работаем", – сказал Ротань.

Украина U-21 проиграла Дании со счетом 2:3 и занимает 4 место в 8-й группе после 4-х сыгранных матчей. В активе команды Ротаня только 3 очка, тогда как Дания лидирует, набрав максимальные 12 пунктов. Следующий матч украинцы проведут 19 ноября – в товарищеском поединке "молодежка" на выезде сыграет с Азербайджаном. А вот следующий официальный матч Украина U-21 сыграет 27 марта 2020 против Мальты.

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Источник: Футбол 24
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