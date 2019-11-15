Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана Ротаня

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение от Дании (2:3) в матче отбора молодежного Евро-2021.

"Все произошло не так, как мы хотели. Наделали индивидуальных ошибок на несколько матчей вперед. Трудно после 0:2 вернуться в игру, но хочу поблагодарить ребят за их характер. Мы могли даже победить, поскольку я считаю, что арбитр должен был назначить второй пенальти . Игрой я недоволен, но результат мог быть лучше. Спасибо болельщикам и Львову за теплый прием и атмосферу. Это очень приятно для молодых футболистов. Простите, что не смогли порадовать результатом, но думаю, что со временем мы будем все лучше и лучше.

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Игра в 3 защитника в конце матча? Дания сделала замены и начала играть в 5 или даже 6 защитников. Мы пытались доставлять мяч через фланги в штрафную. Не получилось, но в последние минуты мы имели несколько моментов. Никто не делает трагедии из поражения. Мы сконцентрированы на своей игре. Уверен, что команда на правильном пути и в следующем году будет сильнее.

Цитаишвили? Согласен, что он заслуживает больше игрового времени, но у нас большая конкуренция. Есть Богдан Леднев, который играет в УПЛ и это является преимуществом для него. Тем более, ему сегодня было трудно, потому что, по сути, мы начали матч с 0:2. Всей команде в первом тайме было тяжело. Что изменилось после перерыва? Попросили ребят успокоиться и перестать делать эти детские ошибки. Мы просим играть быстрее, а не разворачиваться с мячом. В первом тайме это не получилось – было много обыгрышей в центре поля и немало ошибок при передачах. Ольсен? Думаю, вы знаете, сколько он стоит. Это индивидуально сильный игрок. Уверен, что наши звездочки тоже вырастут в сильных футболистов. Для этого мы здесь и работаем", – сказал Ротань.

Украина U-21 проиграла Дании со счетом 2:3 и занимает 4 место в 8-й группе после 4-х сыгранных матчей. В активе команды Ротаня только 3 очка, тогда как Дания лидирует, набрав максимальные 12 пунктов. Следующий матч украинцы проведут 19 ноября – в товарищеском поединке "молодежка" на выезде сыграет с Азербайджаном. А вот следующий официальный матч Украина U-21 сыграет 27 марта 2020 против Мальты.

Украина U-21 в тяжелом матче проиграла Дании U-21 – "желто-синие" едва не отыгрались после трех пропущенных голов