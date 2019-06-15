Украина U-20 – Южная Корея U-20: стартовые составы и онлайн-трансляция финала ЧМ-2019

Украина U-20 и Южная Корея U-20 встречаются в матче за золото молодежного Чемпионата мира-2019. Составы и онлайн-трансляцию финала ЧМ-2019 U-20 смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украины U-20 – Южная Корея U-20 на "Футбол 24", стартует в 19:00 по киевскому времени. Игру на Городском стадионе в Лодзи показывает UA: Первый. Молодежная сборная Украины до решающей встречи не проиграла ни одного матча, а выиграла 5 из 6-и возможных. Причем команда Петракова неизменно открывала счет. Это первый Чемпионат мира U-20, в котором Украина дошла до финала – до сих пор наши ребята останавливались на стадии 1/8. На пути к историческому достижению сборная Украины била и фаворитов, и андердогов. Жертвами юных украинцев стали США, Катар, Панама, Колумбия (в единственном нашем матче в Лодзи) и Италия, а отстоять ничью удалось только Нигерии.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: прогноз на финал ЧМ-2019

Южная Корея U-20 стала первой за 20 лет азиатской командой, которая поборется за золото турнира. Отчетный матч в любом случае станет историческим. Либо украинцы впервые завоюют золотые медали молодежного Мундиаля, либо корейцы станут единственной командой из Азии, которой удалось выиграть футбольный Чемпионат мира. В обоих предыдущих финалах команды с этого континента проигрывали европейским сборным по 0:4 – Катар от ФРГ в 1981-м, Япония от Испании в 1999-м. Впрочем, корейцы на этот раз не намерены столь легко сдаваться: они обыгрывали Аргентину, ЮАР, Японию, Эквадор, а также прошли по пенальти Сенегал, минимально уступив лишь Португалии еще в группе.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 15 июня 2019: смотреть трансляцию матча онлайн – финал Чемпионата мира-2019

Склад збирної України: 1. Лунин – 17. Конопля, 13. Бескоровайный, 2. Бондарь (к), 3. Сафронов, 9. Корниенко – 15. Дришлюк, 8. Хахлев – 7. Цитаишвили, 11. Супряга, 10. Булеца

Запасные: 12. Кучерук, 20. Ризнык, 5. Веремиенко, 6. Чех, 16. Мусолитин, 18. Устыменко, 19. Снурницын, 14. Сикан, 21. Кащук.

Состав сборной Южной Кореи: Ли Кван Ен – Ли Чже Ик, Ким Хон Ву, Ли Чжи Соль – Чой Джун, Чхо Ен Вук, Ким Чон Мин, Ким Се Юн, Хван Те Хон – О Се Хон, Ли Кан Ин