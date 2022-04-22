Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему "сине-желтым" не удастся провести товарищеский матч с англичанами перед полуфиналом плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Да, я просил, чтобы предложили сборной Англии. Но Гарет Саутгейт собирает команду 30 мая. Мы явно не успеваем уложиться в сроки, так что матча не будет.

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Попросил обратиться к Северной Ирландии. У них раньше завершается чемпионат... Ищем варианты, чтобы сыграть 26 мая. Как раз соберутся все наши легионеры – из Англии, Италии, Бельгии", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ .

Напомним, сборная Украины в конце апреля начнет сбор в Словении. 1 июня "сине-желтые" будут играть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022. Триумфатор этой дуэли в матче за путевку на Мундиаль будет играть с Уэльсом четырьмя днями позже.