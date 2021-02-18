Украина сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА
Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
"Сине-желтые" в обновленном рейтинге ФИФА занимают 24-ю строчку, сообщает официальный сайт организации.
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По сравнению с предыдущим рейтингом Украина сохранила свои позиции и имеет в активе 1521 балл. Среди представителей УЕФА подопечные Шевченко идут шестнадцатыми.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 14, Австрия – 23, Северная Македония – 65.
Наши соседи по группе D отборочного турнира ЧМ-2022 расположились следующим образом: Франция – 2, Финляндия – 55, Босния и Герцеговина – 56, Казахстан – 122.
Лучшей сборной по версии ФИФА остается Бельгия, замыкает тройку Бразилия.
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