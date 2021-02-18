"Синьо-жовті" у оновленому рейтингу ФІФА посідають 24-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт організації.

Шевченко поділився очікуваннями від найближчих зборів національної команди України

У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла свої позиції і має в активі 1521 бал. Серед представників УЄФА підопічні Шевченка йдуть шістнадцятими.



Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні сходинки: Нідерланди – 14, Австрія – 23, Північна Македонія – 65. Наші сусіди по групі D відбіркового турніру ЧС-2022 розташувались наступним чином: Франція – 2, Фінляндія – 55, Боснія і Герцеговина – 56, Казахстан – 122.

Найкращою збірною за версією ФІФА залишається Бельгія, замикає трійку Бразилія.

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