"Собираться будем в Киеве. Посмотрим, будут ли переносы, потому что с такими погодными условиями надо всегда смотреть, будет ли коррекция чемпионата. Команда соберется, у нас будет очень мало времени перед тремя очень важными матчами. Постараемся по максимуму дать ребятам информацию. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии и без травм.

Швейцария – Украина: Шевченко лично будет отстаивать интересы "сине-желтых" в Лозанне

Очень приятно, что ребята действительно в очень тяжелой группе Лиги наций показали не только свои замечательные способности, но и характер. Сейчас мы наблюдаем. Кто будет достоин, того и вызовем. Новый тренер Ночентини соответствует более молодежные сборные. Мы взяли его, чтобы он координировал, смотрел, собирал информацию об игроках молодежных команд", – рассказал Шевченко для Футбол NEWS.

Напомним, в марте сборная Украины проведет три матча квалификации ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана, поединки состоятся 24-го, 28-го и 31 числа соответственно.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано