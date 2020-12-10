Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает двадцать четвёртое место, сообщает официальный сайт организации.

Сборные Украины U-17 и U-19 узнали соперников в квалификационных раундах к Евро-2021/22

По сравнению с предыдущим рейтингом Украина сохранила свои позиции и имеет в активе 1521 балл. Среди представителей УЕФА "сине-желтые" идут шестнадцатыми.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие ступени: Нидерланды – 14, Австрия – 23, Северная Македония – 65. Соперники подопечных Андрея Шевченко в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились следующим образом: Франция – вторая, Финляндия – 54-я, Босния и Герцеговина – 55-я, Казахстан – 122-й.

Лучшей сборной по версии ФИФА остается Бельгия, замыкает тройку Бразилия.

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