Збірна України у оновленому рейтингу ФІФА посідає двадцять четверту сходинку, повідомляє офіційний сайт організації.

Збірні України U-17 та U-19 отримали суперників у кваліфікаційних раундах до Євро-2021/22

У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла свої позиції і має в активі 1521 бал. Серед представників УЄФА "синьо-жовті" йдуть шістнадцятими.



Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні сходинки: Нідерланди – 14, Австрія – 23, Північна Македонія – 65. Суперники підопічних Андрія Шевченка у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувались наступним чином: Франція – друга, Фінляндія – 54-а, Боснія і Герцеговина – 55-а, Казахстан – 122-й.

Найкращою збірною за версією ФІФА залишається Бельгія, замикає трійку Бразилія.

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