Сегодня, 9 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационных раундов чемпионата Европы-2021/2022 среди юношеских сборных U-17 и U-19.

УАФ официально продлила контракты семи тренеров сборных Украины

Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины U-17, которую тренирует Олег Кузнецов, попала в 11 группу. В отборе юношеская команда будет противостоять Португалии, Уэльсу и Казахстану. Матчи этой стадии пройдут с июля по ноябрь 2021 года. В элитный раунд квалификации выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места по результатам встреч с первыми и вторыми сборными своей четверки.

Подопечным Александра Петракова (U-19) тоже выпал непростой жребий. В пятой группе "сине-желтые" будут бороться с Польшей, Финляндией и Мальтой, сообщает сайт УАФ. Мини-турниры будут проходить с августа по ноябрь 2021 года.

Интересно, что сборная Португалии как команда с самым высоким рейтингом УЕФА получила автоматическую путевку в элит-раунд квалификации, который пройдет весной 2022 года. Обладатели двух первых мест в квартетах и ​​лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации.

Там будут выступать 28 сборных, разделенных на семь групп, победители которых составят компанию Словакии, получившей прямую путевку в финальную стадию Евро-2021/2022 на правах хозяина турнира.

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