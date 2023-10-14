Сборная Украины встречается с Северной Македонией в рамках квалификации на Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Украина – Северная Македония начинается в 16:00 по Киеву. Национальная сборная вынуждена принимать соперников за границей – игра проходит в Праге. Смотреть поединок можно на платформе MEGOGO, а также на местных телеканалах "Суспільного". "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Стартовые составы команд

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик.

Запасные: Бущан, Ризык, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихалёнок, Ванат, Караваев.

Северная Македония: Димитриевски – Манев, Серафимов, Муслиу – Ашковски, Элези, Атанасов, Алиоски – Барди – Миовски, Эльмас.

Запасные: Алексовски, Шишковски, Ильязовски, Адеми, Трайковски, Чурлинов, Дорьев, Димоски, Митровски, Алими, Ристовски, Тодоровски.

Сергей Ребров сегодня не может рассчитывать на травмированных Цыганкова и Ярмоленко, поэтому на правом фланге атаки выходит Зубков.

Украина борется за выход на Евро-2024 со второго места группы, имея одинаковое количество очков с Италией и Северной Македонией. В июне "сине-желтые" вырвали победу над балканцами после провала в первом тайме.

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