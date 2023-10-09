Сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, в 16.00 по Киеву. Из-за вторжения российских окупантов национальная сборная вынуждена принимать соперников за границей. Игра пройдет на Дженерали Арене в Праге.

Украина победила Северную Македонию в битве с 5 голами – Мудрик, Цыганков и ходы Реброва сотворили исторический камбек

Украина – Северная Македония: прогноз букмекеров на матч

Украина встречалась с Северной Македонией в июне. "Сине-желтые" провалили первый тайм, однако оформили камбек с 0:2 и победили. Героями этого матча стали Цыганков и Мудрик. Виктор, к сожалению, не поможет команде в субботу из-за травмы. Как и Андрей Ярмоленко.

Даже с такими потерями Украина считается очевидным фаворитом поединка. Авторитетная контора Bwin на победу подопечных Реброва дает коэффициент 1.63. Виктория македонцев в то же время оценена в 5.5, а ничья – 3.8.

Очень схожие котировки выставили специалисты Betfair. Успех украинцев представлен коэффициентом 1.53. Три очка в пользу Северной Македонии маловероятны – 5.5. Ничья также станет разочарованием для нашей сборной – 3.3.

Матч ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.98, а на соответствующий тотал меньше – 1.75.

У Украины и Северной Македонии есть по 5 очков после пяти матчей. Столько же в Италии, имеющей игру в запасе. Три команды претендуют на выход на Евро-2024 со второго места в группе С, где доминирует Англия.

Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С