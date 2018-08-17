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Україна проведе товариський матч проти Туреччини в Дніпрі, – FootballHub

11:25 246 Читать на русском
Україна проведе товариський матч проти Туреччини в Дніпрі, – FootballHub
Збірна України / фото О. Осипова

Збірна України, схоже, нарешті зіграє при домашніх трибунах.

За інформацією FootballHub підопічні Андрія Шевченка можуть провести товариський матч проти Туреччини вже цієї осені в Дніпрі.

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Нагадаємо, збірна України не грала товариські матчі при домашніх трибунах з 10 листопада 2017 року. Тоді на Арені Львів українці обіграли збірну Словаччини 2:1.

Теги
Збірна України Товариські матчі Туреччина Туреччина Україна Україна
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