Україна проведе товариський матч проти Туреччини в Дніпрі, – FootballHub

Збірна України, схоже, нарешті зіграє при домашніх трибунах.

За інформацією FootballHub підопічні Андрія Шевченка можуть провести товариський матч проти Туреччини вже цієї осені в Дніпрі.

Чехія – Україна: визначилось місце проведення першого матчу Ліги Націй

Нагадаємо, збірна України не грала товариські матчі при домашніх трибунах з 10 листопада 2017 року. Тоді на Арені Львів українці обіграли збірну Словаччини 2:1.