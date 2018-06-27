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Чехия – Украина: определилось место проведения первого матча Лиги Наций

15:08 40 Читати українською
Чехия – Украина: определилось место проведения первого матча Лиги Наций
Городской стадион имени Мирослава Валенты / Фото Kultura.cz

Поединок первого тура Лиги Наций между Чехией и Украиной состоится на Городском стадионе имени Мирослава Валенты.

Городской стадион в городке Угерске Градиште будет принимать матч первого тура Лиги Наций между сборными Чехии и Украины, информирует ФФУ.

Арена является домашним стадионом футбольного клуба Словацко. Стадион может вмести чуть более восьми тысяч зрителей.

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Напомним, что в рамках Лиги наций Украина будет выступать в группе B1. Соперниками подопечных Андрея Шевченко станут Чехия и Словакия.

Стартовый матч "сине-желтые" сыграют с чехами 6 сентября. Готовиться к этим поединкам национальная сборная будет во Львове, где запланирован тренировочный сбор.

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Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
- : -
Украина
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