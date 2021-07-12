Выступления на чемпионате Европы будут иметь для "сине-желтых" и горький привкус.

Команда Андрея Шевченко имеет худший показатель пропущенных голов на Евро, говорится на сайте УЕФА.

Нойер стал худшим игроком Евро-2020 по версии WhoScored, трое украинцев – в символической антисборной

В 5 встречах Украине 10 раз вынимала мяч из своих ворот, при этом не сыграла ни одного матча на ноль. В частности, Англия забила нам 4 гола, Нидерланды – 3, Австрия, Северная Македония и Швеция – по 1.

Вторая самая плохая оборона на Евро-2020 у Швейцарии, которая пропустила 9 раз. По 8 голов – у Северной Македонии, Хорватии и Турции. Меньше всех пропустила Англия – лишь 2 мяча.

К слову, несмотря на большое количество пропущенных голов, Евро-2020 войдет для Украины в историю – она ​​впервые сыграла в 1/8 и 1/4 чемпионатов Европы.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро