Аналитический портал опубликовал одиннадцатку, составленную из игроков с наихудшим средним рейтингом на Евро-2020.

Сразу трое украинцев вошли в символическую сборную главных разочарований чемпионата Европы по версии спортивного портала Whoscored.

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Еще четыре сборные (Германия, Хорватия, Португалия и Уэльс) "делегировали" в антисборную Евро-2020 по два представителя. Интересно, что худший рейтинг среди всех футболистов турнира у голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмзи (Уэльс).

Нападающие: Диогу Жота (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы остановилась на стадии четвертьфиналов, уступив сборной Англии.

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