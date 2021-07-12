Нойер стал худшим игроком Евро-2020 по версии WhoScored, трое украинцев – в символической антисборной
Аналитический портал опубликовал одиннадцатку, составленную из игроков с наихудшим средним рейтингом на Евро-2020.
Сразу трое украинцев вошли в символическую сборную главных разочарований чемпионата Европы по версии спортивного портала Whoscored.
"Это худшее ощущение в мире": Кейн призвал игроков сборной Англии не посыпать голову пеплом после поражения Италии
Еще четыре сборные (Германия, Хорватия, Португалия и Уэльс) "делегировали" в антисборную Евро-2020 по два представителя. Интересно, что худший рейтинг среди всех футболистов турнира у голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмзи (Уэльс).
Нападающие: Диогу Жота (Португалия), Роман Яремчук (Украина).
Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы остановилась на стадии четвертьфиналов, уступив сборной Англии.
Италия – Англия: заслуженный триумф "Скуадры" на Евро-2020, Кьеллини и Бонуччи делают разницу, а Саутгейт наказан за зло