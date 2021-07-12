Виступи на чемпіонаті Європи матимуть для "синьо-жовтих" і гіркий присмак.

Команда Андрія Шевченка має найгірший показник пропущених голів на Євро, йдеться на сайті УЄФА.

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У 5 зустрічах Україна 10 разів виймала м'яч зі своїх воріт, при цьому не зіграла жодного матчу на нуль. Зокрема, Англія забила нам 4 голи, Нідерланди – 3, Австрія, Північна Македонія та Швеція – по 1.

Друга найгірша оборона на Євро-2020 у Швейцарії, яка пропустила 9 разів. По 8 голів – у Північної Македонії, Хорватії й Туреччини. Найменше зі всіх збірних пропустила Англія – лише 2 м'ячі.

До слова, незважаючи на велику кількість пропущених голів, Євро-2020 увійде для України в історію – вона вперше зіграла в 1/8 та 1/4 чемпіонатів Європи.

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