"Сборная Украины не приехала в Испанию сегодня. Она осталась дома. Нет, они даже не смотрели футбол, а просто не приехали", – саркастически заявил Быстров (47 матчей за Россию, бронзовый призер Евро-2008).

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"Они играли без мяча. Испанцы, честно говоря, просто издевались. Мне кажется, после такого матча ничего не надо говорить о сборной Украины. Они все сами поняли", – продолжил российский комментатор Александр Неценко.

"Во время первого матча против Швейцарии Украина выглядела очень неплохо. И выиграли, и моментов было достаточно. Однако в сегодняшнем матче испанцы просто загнали их на свою половину. Они не могли центр поля перейти. Эти разные по качеству игры немного удивляют. Мне кажется, все равно есть определенная усталость.

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Сегодня испанцы выглядели на голову сильнее. Если бы мы, допустим, не знали, что на поле эта Украина, то могли подумать, что в желтой форме та же Андорра выходит и играет против Испании. Потому что игра Украине вообще не давалась. И то, что счет 4:0, этого даже мало", – оценил экс-тренер Локомотива и Ахмата Рашид Рахимов, который также успел сыграть несколько поединков за сборную России.

Все другие эксперты радостно подхватили тезис, что разгромный счет должен был стать существенно большим. "Там полное доминирование было. Украинцы два паса связать не могли. Все, что они могли, это Пятов выбивал в центр поля и хоть как-то они игру отодвигали. А там выходили свежий Ферран Торрес, мотивированный этот Жерар Ромеро, который в Вильярреале клепает голы... Что не замена, там люди выходят и реально понимают, что это шанс. Тем более против такого соперника можно себя проявить, чтобы потом остаться в этой сборной", – объяснил Неценко один из секретов успеха команды Луиса Энрике.

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