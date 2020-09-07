Росія знущається зі збірної України після Іспанії / на фото Бистров (на передньому плані), який пограв з Тимощуком за Зеніт

"Збірна України не приїхала в Іспанію сьогодні. Вона залишилася вдома. Ні, вони навіть не дивилися футбол, а просто не приїхали", – саркастично заявив Бистров (47 матчів за Росію, бронзовий призер Євро-2008).

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"Вони грали без м'яча. Іспанці, чесно кажучи, просто знущались. Мені здається, після такого матчу нічого не треба говорити про збірну України. Вони все самі зрозуміли", – продовжив російський коментатор Олександр Неценко.

"Під час першого матчу проти Швейцарії Україна виглядала дуже непогано. І виграли, і моментів було достатньо. Однак у сьогоднішньому матчі іспанці просто загнали їх на свою половину. Вони не могли центр поля перейти. Ці різні за якістю ігри трошки дивують. Мені здається, все одно є певна втома.

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Сьогодні іспанці виглядали на голову сильнішими. Якщо б ми, припустимо, не знали, що на полі ця Україна, то могли подумати, що в жовтій формі та ж Андорра виходить і грає проти Іспанії. Тому що гра Україні взагалі не давалася. І те, що рахунок 4:0, цього навіть мало", – оцінив екс-тренер Локомотива та Ахмата Рашид Рахімов, який також встиг зіграти кілька поєдинкі за збірну Росії.

Всі інші експерти радісно підхопили тезу, що розгром мав бути суттєво більшим. "Там повне домінування було. Українці два паси зв'язати не могли. Все, що вони могли, це Пятов вибивав у центр поля і хоч якось вони гру відсували. А там виходили свіжий Ферран Торрес, мотивований цей Жерар Ромеро, який у Вільяреалі клепає голи... Що не заміна, там люди виходять і реально розуміють, що це шанс. Тим більше проти такого суперника можна себе проявити, щоб потім залишитися в цій збірній", – пояснив Неценко один із секретів успіху команди Луїса Енріке.

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