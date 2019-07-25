Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА, однако опустилась на одну позицию.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина опустилась на одну строчку и занимает 25 место, информирует официальный сайт ФИФА.
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В активе "сине-желтых" осталось 1513 очков, ведь в течение прошлого месяца Украина не проводила как товарищеских, так и официальных матчей. Сборную Украины обошла команда США, которая дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Американцы поднялись сразу на 8 позиций.
Напомним, в прошлом месяце "сине-желтые" поднялись сразу на 3 позиции благодаря победам над Сербией и Люксембургом в отборе к Евро-2020.
Лидером рейтинга осталась Бельгия, на вторую позицию поднялась Бразилия, которая стала триумфатором Копа Америка-2019. Франция опустилась на 3 место, далее следуют Англия, и Уругвай.
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Соперники Украины в отборе к Евро-2020 занимают следующие позиции:
Португалия – 6;
Сербия – 35;
Люксембург – 91;
Литва – 130.
Сборная Украины попала в тройку лучших в отборе на Евро-2020 по интересному статистическому показателю