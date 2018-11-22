Україна зможе зіграти півфінальний матч плей-офф Ліги націй на власному полі

Якщо збірна України не зможе здобути путівку на Євро-2020 через кваліфікаційний турнір, то матиме можливість півфінальний матч плей-офф грати на своєму полі.

Плей-офф Ліги націй/Євро-2020 буде проводитися за кубковою системою. Спочатку відбудуться два півфінали, де перша за рейтингом команда на своєму полі прийме четверту, а друга – третю, після чого пройде фінал (місце проведення визначить жереб).

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Якщо переможець групи Ліги націй вже пробився на Євро-2020 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-офф займе наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні. Якщо в ньому залишилося менше чотирьох команд, які можуть зіграти в стикових матчах, путівка передається лігою нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй. Таким чином, в кожному з чотирьох плей-офф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2020.

Однак нагадаємо, що перетягування учасників в плей-офф знизу не стосується переможців груп! Припустимо, якщо на Євро-2020 через відбір потраплять 10 з 12-ти команд Ліги А, то в плей-офф цієї Ліги А не піднімаються в разі провалу відбору ні Боснія (13-а в загальному рейтингу Ліги націй), ні Україна (14 -я), ні Данія (15-я), ні Швеція (16-я).

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Можна зробити висновок, що при невдачі в кваліфікації Євро-2020 Україна 26-31 березня 2020 року зіграє в плей-офф, причому півфінал проведе на своєму полі – або як друга команда Ліги В, або як перша, якщо Боснія проб'ється на чемпіонат Європи через кваліфікацію, – повыдомляє Zbirna.com.