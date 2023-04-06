Международная федерация футбола обнародовала первый рейтинг в 2023 году, в котором Украина опустилась аж на 4 позиции (1530,04 балла) – теперь "сине-желтые" расположились на 30-м месте, информирует официальный сайт УАФ. Украину обошли в рейтинге сборные Сербии, Уэльса, Туниса и Австралии.

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На первую строчку поднялись действующие чемпионы мира – Аргентина (1840,93). На втором месте Франция, которая проиграла "альбиселесте" в финале, а топ-3 замыкает Бразилия. А соперник Украины – Англия – расположилась на 5-м месте.

Заметим, что Украина в 2023 году провела только один матч, против англичан (поражение 0:2). "Сине-желтые" не проводили товарищеских матчей ни в ноябре, ни в марте (спарринг с Брентфордом не учитывается в зачет).

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