Міжнародна федерація футболу оприлюднила перший рейтинг у 2023 році, в якому Україна опустилась аж на 4 позиції (1530,04 бала) – тепер "синьо-жовті" розташувались на 30-му місці, інформує офіційний сайт УАФ. Україну обійшли в рейтингу збірні Сербії, Уельсу, Тунісу та Австралії.

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На першу сходинку піднялись чинні чемпіони світу – Аргентина (1840,93). На другому місці Франція, яка програла "альбіселесте" у фіналі, а топ-3 замикає Бразилія. А суперник України – Англія – розташувалась на 5-му місці.

Зауважимо, що Україна у 2023 році провела лише один матч, проти англійців (поразка 0:2). "Синьо-жовті" не проводили товариських матчів ні в листопаді, ні в березні (спаринг з Брентфордом не враховується у залік).

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